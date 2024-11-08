الجمعة 08 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 22 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات قبل ترويجها بالقاهرة

ضبط 22 عنصرا إجراميا
ضبط 22 عنصرا إجراميا بحوزتهم3 آلاف قرص وكميات من المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 22 عنصرا إجراميا، بينهم سيدتان، بحوزتهم 25.5 كيلو جراما من المواد المخدرة، و3 آلاف قرص مخدر، قبل ترويجها بالعاصمة. 

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى اخطارًا يفيد بشن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، تمكنت من ضبط 22 عنصرا إجراميا بحوزتهم 25.5 كجم من المواد المخدرة و3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها بالعاصمة.

وضمت المضبوطات كميات من مخدر "الهيروين - الحشيش - الاستروكس - بودر - ترامادول وأموتريل - تامول " فضلا عن أسلحة نارية وبيضاء، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (3,590 مليون جنيه تقريبًا) تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

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