نساء البيت الأبيض.. ترامب يجدد الثقة بالمرأة ويضعها بالواجهة.. سوزي وايلز تحطم السقف الزجاجي وتصبح أول امرأة تتولى منصبا كبيرا.. وميلانيا تعود للأضواء.. وأوشا دي فانس تكسر الحدود

يستعد البيت الأبيض لاستقبال مجموعة من النساء المؤثرات ضمن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعد فوزه بالانتخابات، حيث سيكون لهن أدوار محورية في صياغة وتوجيه السياسة العامة، ودعم الرئيس في تنفيذ رؤيته وأجندته.

ويأتي على رأس هذه القائمة سوزي وايلز، التي تم تعيينها كأول امرأة تشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، وهو منصب استراتيجي يقود العمليات اليومية ويشرف على التواصل والتنسيق بين مختلف القطاعات التنفيذية والإدارية.

سوزي وايلز: أول كبيرة موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن تعيين سوزي وايلز، مديرة حملته الانتخابية، في منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، ليكون هذا أول قرار رئيسي يتخذه بعد الفوز.

ويُعد هذا التعيين حدثًا تاريخيًا حيث ستكون وايلز، وهي سياسية مخضرمة في ولاية فلوريدا، أول امرأة تتولى هذا المنصب المرموق.

وأشاد ترامب بجهودها البارزة خلال حملته الانتخابية، واصفًا إياها بأنها كانت أحد العوامل الأساسية في تحقيق "أعظم الانتصارات السياسية" في التاريخ الأميركي.

وتعد وايلز شخصية قوية في السياسة الأميركية، ولها باع طويل في خدمة القضايا العامة والمساهمة في استراتيجيات الحملات الانتخابية، حيث ساعدت ترامب على الفوز بولاية فلوريدا في الانتخابات الرئاسية السابقة.

ليندا ماكمان: مستشارة اقتصادية

من بين النساء اللواتي سيكن على مقربة من الرئيس الجديد، تأتي ليندا ماكمان، التي شغلت سابقًا منصب رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة في حكومة ترامب الأولى.

وقد تم تعيينها مؤخرًا كعضو رئيسي في فريق انتقال ترامب، حيث ستشرف على ملفات اقتصادية وتساعد في وضع السياسات الهادفة لدعم نمو الشركات الأميركية وخلق فرص العمل.

ماكمان، التي تتمتع بخبرة واسعة في قطاع الأعمال، أعربت مرارا عن دعمها لسياسات ترامب الاقتصادية، ووصفت الرئيس بأنه "أفضل صديق" حصل عليه العمال الأميركيون.

أوشا دي فانس: السيدة الثانية المنتظرة

من جانب آخر، من المتوقع أن تكون أوشا دي فانس، زوجة جيه دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، أول "سيدة ثانية" أميركية من أصول هندية في البيت الأبيض.

وتُعرف أوشا، المحامية البارزة التي سبق لها العمل في مكتب محاماة مرموق في سان فرانسيسكو، بدورها كمستشارة هادئة لزوجها، حيث دعمته في مسيرته السياسية وأثرت عليه إيجابيًا في اتخاذ العديد من القرارات. على الرغم من بقائها بعيدة عن الأضواء السياسية بشكل عام، إلا أن تأثيرها على فانس واضح، حيث أعرب مرارًا عن فخره بإنجازاتها وأخلاقياتها المهنية العالية.

ميلانيا ترامب: السيدة الأولى العائدة

فيما يتعلق بالسيدة الأولى ميلانيا ترامب، فعلى الرغم من غيابها عن الأنشطة العلنية أثناء الحملة الانتخابية، إلا أن دورها لا يقل أهمية عن السابق. ومن المتوقع أن تسعى ميلانيا إلى استكمال جهودها السابقة في دعم قضايا الصحة العقلية للأطفال، وقد تكون بمثابة صوت معتدل ومستقل في البيت الأبيض، خاصةً أنها أبدت مواقف متباينة عن بعض سياسات ترامب والحزب الجمهوري، وأكدت حق المرأة في قضايا مثل الإجهاض.

لارا ترامب: دور مؤثر في الفريق الجمهوري

تعدّ لارا ترامب، زوجة إريك ترامب، من أبرز النساء الداعمات لترامب داخل العائلة، حيث كانت حاضرة بقوة أثناء خطاب النصر، وتم تعيينها في منصب نائبة رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية، حيث ستتولى جزءًا من المهام الحزبية والاستراتيجية لدعم سياسات الرئيس والتواصل مع الناخبين، لا سيما في أوساط الشباب والجماعات المحافظة.

الحفيدة كاي: جيل المستقبل

حتى الجيل الأصغر من عائلة ترامب له حضور مؤثر، فقد أصبحت كاي، حفيدة ترامب، رمزًا للشباب المتحمس، إذ تعبر عن دعمها لجدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس تواصل ترامب مع الأجيال الجديدة وحفاظه على شعبيته بين الشباب.

نظرة مستقبلية

يشهد البيت الأبيض دخول نساء قويات ومؤثرات يمثلن مزيجًا متنوعًا من الخبرات المهنية والسياسية. من المتوقع أن تسهم هذه النساء، بقدراتهن وخبراتهن، في تشكيل سياسة الإدارة الجديدة ودفعها نحو تحقيق أهدافها، مما يمنح المرأة دورًا أكبر وأهمية واضحة في صنع القرار الأميركي.