لاتسيو يفوز على كالياري 2-1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق لاتسيو أمام منافسه كالياري بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وافتتح فريق لاتسيو أهداف المباراة مبكرًا بعدما سجل بولاي ديا الهدف الأول بالدقيقة 2، وعند حلول الدقيقة 41 استطاع زيتو لوفومبو إدراك التعادل لفريق كالياري.

وفي الشوط الثاني تمكن ماتيا زاكاني من تسجيل ثاني أهداف فريق لاتسيو عند حلول الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

تشكيل لاتسيو أمام كالياري

ترتيب لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يتقدم لاتسيو إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، فيما يهبط فريق كالياري إلى المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.