معلومات عن الإماراتي أنس بوخش بعد حلقته مع منى الشاذلي

تصدر الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهوره ووالدته هالة كاظم مع الإعلامية منى الشاذلي.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز المعلومات عن الإعلامي أنس بوخش:

معلومات عن أنس بوخش

ولد الإعلامي أنس بوخش في الإمارات عام 1981 وذاع سيطة بعد برنامجه الشهير “ABtalk”، والذي قدم من خلال سلسلة حوارات مع عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: إسعاد يونس، أحمد سعد، أنغام، فتحي عبد الوهاب وغيرهم، أحمد مالك، عمرو سعد، أبراهيموفيتش، وتخطت مشاهدات البرنامج عبر موقع يوتيوب الشهير أكثر من 40 مليون مشاهدة.

كما أن أنس بوخش رائد أعمال وعضو مجلس إدارة في مجلس دبي الإماراتي وشريك في عدد من الشركات بالإضافة إلى أنه في عام 2006 حصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة نورث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل أنس بوخش على عدد من الجوائز ومنها جائزة الشارقة في عام 2006.

أنس بوخش ودينا الشربيني

وانتشرت شائعات مؤخرا تزعم أرتباط أنس بوخش بالفنانة دينا الشربيني، ولكنه نفى هذا الأمر، مشيرا إلى أن هذه الشائعات شئ مضحك حيث تربطه صداقة قوية فقط بالفنانة.

وأضاف: هو شيء جميل ومضحك نحن الشعوب العربية شعوب تحب الحب وعاطفيين، إذا شافوا كيميا بيني وبين أي شخص في أي حوار قالوا إننا نحب بعضنا البعض.

وتحدث أنس بوخش في لقاء سابق عن فترة طفولته وقال:" أنه بدأ حياته في نيويورك لأن والده كان يدرس هناك وبعدين عاد إلى دبي وكنت في المدرسة منضبط وتلميذ جيد أيام الدراسة ويحب الرياضيات.

فارق العمر بين أنس بوخش ووالدته

وكانت قالت هالة كاظم والدة اليوتيوبر الإماراتي أنس بوخش: "الفارق في العمر بيني وبين ابني أنس مش كبير، فقط 18 عامًا".

وأضافت خلال لقائهما ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "تزوجت وأنا عمري 17 عامًا وأنجبت أنس بوخش في عمر الـ18 وحاليًّا أنا عمري 61 عامًا وهو 43 عامًا".



علاقة أنس بوخش بوالدته

من جانبها قال أنس بوخش: "من أقرب الأصدقاء ليَّ أمي وأستشيرها في الشغل والحياة وهي من المقربين لي، أنا وإخواتي الـ9 ما شُفناش دلع ولا واحد مننا طلع دلوع، ولو الأم عرفت تربي الأولاد يطلعوا صح".

أشقاء أنس بوخش

وتابع: "ليَ 9 إخوات منهم 8 أولاد وبنت، من أمي 3 أخوات وبعدين أمي اتزوجت مصري وأنجبت منه حسن أي لي أخ مصري".

