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ثقافة وفنون

أنس بوخش ووالدته هالة كاظم ضيوف "معكم منى الشاذلي" الخميس المقبل

أنس بوخش ووالدته؛
أنس بوخش ووالدته؛ فيتو

 

يحل الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي بصحبة والدته السيدة هالة كاظم في حلقة الخميس المقبل من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON".

 

دور والدته في حياته

 

خلال اللقاء يكشف أنس بوخش أسرار خاصة عن علاقته بوالدته ودورها الكبير في تشكيل وعيه وثقافته منذ نعومة أظافره وحتى الآن.

 

كما تكشف هالة كاظم لأول مرة عن تفاصيل علاقاتها بأبنائها الـ 5 ولماذا أنس هو أقرب أشقائه إليها، وكيف حرصت أن تبني مع أبنائها علاقة مختلفة عن علاقتها بوالدتها وتكون صديقة لهم أكثر من كونها أم.

 

وفي أجواء مليئة بالبهجة والطاقة الايجابية والذكريات المهمة تتحدث هالة كاظم عن دورها في دعم المرأة باعتبارها إحدى النساء الملهمات في الوطن العربي وكيف حولت استفادت من تجربتها الشخصية في التوعية بقضايا مجتمعية مهمة ومؤثرة.

 

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أنس بوخش منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى قناة اون

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