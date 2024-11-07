الجمعة 08 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

أنس بوخش: ما شفتش دلع في حياتي ولي 9 إخوات منهم أخ مصري (فيديو)

أنس بوخش ووالدته
أنس بوخش ووالدته وإخوته، فيتو

قالت هالة كاظم والدة اليوتيوبر الإماراتي أنس بوخش: "الفارق في العمر بيني وبين ابني أنس مش كبير، فقط 18 عامًا".

 

فارق العمر بين أنس بوخش ووالدته

وأضافت خلال لقائهما ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "تزوجت وأنا عمري 17 عامًا وأنجبت أنس بوخش في عمر الـ18 وحاليًّا أنا عمري 61 عامًا وهو 43 عامًا".


علاقة أنس بوخش بوالدته

من جانبها قال أنس بوخش: "من أقرب الأصدقاء ليَّ أمي وأستشيرها في الشغل والحياة وهي من المقربين لي، أنا وإخواتي الـ9 ما شُفناش دلع ولا واحد مننا طلع دلوع، ولو الأم عرفت تربي الأولاد يطلعوا صح".

أشقاء أنس بوخش 

وتابع: "ليَ 9 إخوات منهم 8 أولاد وبنت، من أمي 3  أخوات وبعدين أمي اتزوجت مصري وأنجبت منه حسن أي لي أخ مصري".
 

أنس بوخش ووالدته هالة كاظم ضيوف "معكم منى الشاذلي" الخميس المقبل

منى الشاذلي..عودة لمذيعات الزمن الجميل!

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