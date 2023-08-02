آلام الظهر، 100% من البشر يتعرضون لآلام الظهر لهذه الأسباب

آلام الظهر، من أكثر أنواع الألم الصعبة التي يتعرض لها الانسان وتسبب ازعاج له ولا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي طالما يوجد آلم في الظهر.

وآلام الظهر لها أسباب مختلفة ومتعددة وهي من الأعراض التي حتما ستحدث لجميع البشر ولا يوجد أحد في مأمن من حدوث آلام الظهر.

أهم أسباب آلام الظهر

وكشف الدكتور أحمد صلاح كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة عن أهم أسباب آلام الظهر، مشيرا إلى أن آلام الظهر من أكثر الشكاوي شيوعا في العالم.

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وأكد أستاذ جراحة المخ والأعصاب ل" فيتو" أن ١٠٠ % من البشر سوف يشكوا من الأم الظهر في مرحلة من عمرهم، لافتا إلي أن الظهر يتكون من العمود فقري الذي يحتوي علي ٥ فقرات قطنية وعجزية و١٢ فقرة ظهرية و٧ فقرات عنقية وضلوع يمينا ويسارا وأربطة بين الفقرات.

أسباب آلام الظهر



وأوضح أن أسباب آلام الظهر هى قلة ممارسة الرياضة وعدم الحركة والجلوس علي المكتب لساعات طويلة والانحناء للإمام طوال الوقت على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية

وأشار الي أن عدم ممارسة الرياضة يسبب ضعف في العضلات وضعف في الاربطة مما يشجع على حدوث الهشاشة كما ان نقص فيتامين د والكالسيوم خاصة عند السيدات نتيجة عدم الخروج من المنزل وعدم تعرض الجلد للشمس بإستمرار وكذلك حمل الأشياء بشكل خطأ يسبب تمزق في عضلات الظهر وايضا الجلوس بطريقة خطأ.

العيوب الخلقية في الفقرات العمود الفقري



وتابع الدكتور أحمد صلاح كامل حديثه بأن العيوب الخلقية في الفقرات العمود الفقري أو تحدب العمود الفقري من أسباب آلام الظهر وكذلك بعض الأمراض التى تسبب آلام الظهر منها مشاكل في الكلى وعنق الرحم والشريان الأورطي والتهابات الظهر كلها أمراض تسبب آلام في الظهر ويشكو المريض بوجود آلم في الظهر وعند إجراء الأشعة يكتشف اصابته بمشاكل في الحالب او حصوة علي الكلى



واشار الي ان أي اصابات في العمود الفقري سواء جزع أو مزق تسبب آلام الظهر وكذلك مشاكل العمود الفقري وحدوث الانزلاق الغضروفي والتهاب المفاصل كما يوجد مرض التحام الفقرات احد الأمراض المناعية يسبب آلام الظهر وكذلك الروماتويد الذي يهاجم المفاصل يسبب آلام في الظهر

اوضح أن السيدات الحوامل يتعرضن لآلام في الظهر نتيجة أن الحمل يسبب زيادة حجم الرحم ويسبب ضغط علي العمود الفقري وزيادة افراز هرمون ارتخاء الاريطة يسبب ألم الظهر.

مرض اكثر شيوعا يسبب آلام المفاصل

وكشف عن وجود مرض اكثر شيوعا يسبب آلام المفاصل حيث يوجد بين الحوض والفقرات المفاصل العجزية تتعرض لالتهاب مع الوزن الزائد أو حمل اشياء ثقيلة تسبب الام شديدة في أسفل الظهر مؤكدا ان من أكثر أسباب آلام الظهر شيوعا التهاب المفصل العجزي.

آلام الظهر

تابع حديثه بأن مشاكل العضلات وحدوث تمزق العضلات والتهاب بكتيري او الخراج في العضلات أو الحزام الناري يسبب آلام الظهر او وجود كيس دهني أو ورم أو أورام ثانوية في العمود الفقري، أو اورام في العظام أو الأعصاب أو الاغشية المحيطة بها تسبب آلام الظهر.

