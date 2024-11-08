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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية طارق النهري في مسلسل المداح 5

طارق النهري
طارق النهري

تعاقد الفنان طارق النهري على المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل المداح، الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال.

ويلعب طارق النهري شخصية شيخ، وصاحب طريقة ضمن أحداث العمل، وتربطه علاقة صداقة قوية بالفنان حمادة هلال خلال الأحداث، ويظهر في العمل في مشاهد معينة كضيف شرف فقط.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح إلى جانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من: فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

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