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رياضة

الدوري السعودي، النصر يتقدم بهدف علي الرياض في الشوط الأول

ساديو ماني
ساديو ماني

تقدم فريق النصر على  الرياض، بهدف نظيف في الشوط  الأول من المباراة التي تقام على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وافتتح ساديو ماني التسجيل لصالح فريق النصر في شباك الرياض بالدقيقة41.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو التشكيل الأساسي لفريق النصر أمام الرياض. 

تشكيل  النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض

وسوف تنقل مباراة النصر ضد الرياض عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد على قناة SSC Extra 2 HD، بتعليق مشاري القرني.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 من أصل 9 مواجهات خاضها حتى الآن، بواقع 5 انتصارات، و4 تعادلات ولم يخسر العالمي في أي مباراة.

 

فيما  يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة في 9 مواجهات بواقع 4 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.

 

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