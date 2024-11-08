مدير أمن الأقصر يتفقد الاستعدادات الأمنية لاحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات (صور)

أجرى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اليوم الجمعة، برفقته اللواء هشام سالم مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب بالمحافظة، واللواء ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، والعميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والعقيد خالد الغول مدير إدارة المرافق، وعدد من قيادات وضباط المديرية، لدير مارجرجس بالرزيقات، للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية التي تقوم بها قوات الشرطة بمديرية أمن الأقصر.

تأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

وكان في استقبالهم، نيافة الأنبا مرقس النائب البابوي للدير ومطران شبرا الخيمة، والراهب القمص توماس الرزيقى أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقي.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، خطة التواجد الأمني، وشن حملات تمشيط للمناطق الجبلية لتأمين ساحة الاحتفالات وإخضاع مداخل المحافظة ومدينة أرمنت ومخارجها التي يقع فيها الدير لعمليات تفتيش دقيق للمغادرين والقادمين لها.

الاستعدادات المكثفة لتأمين إحتفال الأقباط الأرثوذكس

وانتهت مديرية أمن الأقصر، من كافة الاستعدادات المكثفة لتأمين الإحتفال، الذي يتوافد عليه مئات الآلاف من الأقباط الأرثوذكس من كافة المحافظات وخارج مصر، بجانب أعداد خفيرة من المسلمين لمشاركتهم إحتفالات "مارجرجس"، بداية من العاشر من نوفمبر حتى السادس عشر.

ويشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، الأحد المقبل، بدء إنطلاق فعاليات الإحتفال السنوي للدير، وذلك بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، إذ يبدأ يوم الأحد المقبل 10 نوفمبر وينتهى فى 16 نوفمبر 2024 المقبل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ