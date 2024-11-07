استعدادا للاحتفال، مدير مستشفى حورس يزور دير مارجرجس بالرزيقات لتوفير الأدوية (صور)

حرص الدكتور أمجد عبد العزيز أحمد مدير مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم الخميس، على زيارة دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات، وذلك لتفقد أوضاع مستشفى الدير وتقييم الأحتياجات اللازمة لها وتوفيرها قبل بدء الاحتفال السنوي للدير والتي تبدأ في 10 نوفمبر القادم.



احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

ورافقه خلال الزيارة وفد من أطباء مستشفى حورس التخصصي بأرمنت، ضم الدكتور جرجس نبيل مدير إدارة الموارد البشرية بالمستشفى، والدكتور بيتر كامل مسئول الموارد البشرية بالمستشفى، والدكتورة هبه فتحي العزب نائب مدير المستشفى ومدير إدارة الخدمات الطبية الداخلية بالمستشفى، وكان استقبالهم الراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القمص روفائيل الرزيقي.

وتفقد الدكتور أمجد عزيز والوفد المرافق له، مستشفي الدير وجميع الأقسام بداخلها للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للزوار من جميع الفئات وتقييم الأحتياجات اللازمة لها وتوفيرها قبل بدء الاحتفال السنوي للدير.

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