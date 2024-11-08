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مديرية أوقاف الإسكندرية تطلق فعاليات "لقاء الطفل" بالمساجد

مديرية أوقاف الإسكندرية
مديرية أوقاف الإسكندرية

عقد مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات لقاء الطفل بمسجد  الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر حمدي بمنطقة القلعة بإدارة أوقاف محرم بك،ياتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور  أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وتحت إشراف ورعاية الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية 

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بحضورالشيخ يحي عبد الحميد طه مسئول الإرشاد الديني ونشر الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية والشيخ  محمد ماهر جمعة إبراهيم إمام وخطيب المسجد 
 

وقد أشاد  الدكتور  وكيل الوزارة بالجهد المبذول في النشاط التثقيفي للطفل مؤكدا أن من الأولويات التى وجه إليها الإهتمام بالنشاط التثقيفي للطفل والتوسع فيه تحصينا للأطفال والناشئة من الأفكار المسمومة، وزرع الأخلاق الكريمة والمعاملات الإسلامية الرفيعة بالحكمة والموعظة الحسنة متمنيا التوفيق والسداد للجميع.
 

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