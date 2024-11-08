منطقة الإسكندرية الأزهرية تحصد المركز الرابع في مسابقة المعلمة القدوة

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، عن فوزها بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة "المعلمة القدوة".

كما تقدمت المنطقة الأزهرية برئاسة أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومنال خاطر، مدير رياض الأطفال، بالتهنئة الى شيماء مصطفى، المعلمة القدوة، بروضة معهد برج العرب النموذجي، والأطفال المتميزين الذين حققوا مراكز ضمن العشرة الأولى في مسابقة "الأزهري الصغير".

وهم مريم أحمد سامي (المركز الأول) من معهد الإمام الشافعي وطه علي سيد محمد (المركز الثاني) من روضة الراشدين ومريم عماد حمدي (المركز الثاني) من روضة محمد الفاتح وسفيان إسلام صلاح الدين (المركز السادس) من روضة محمد الفاتح.

وزين محمد أحمد (المركز التاسع) من روضة محمد رجب سريع.