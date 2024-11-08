الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الأهلي والرائد في الشوط الأول

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة أهلي جدة أمام الرائد بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الملك عبدالله بالمدينة الرياضية بجدة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الرائد، اليوم الجمعة، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

تشكيل أهلي جدة أمام الرائد

وواصل مدرب الأهلي إبعاد المهاجم الإنجليزي، إيفان توني، عن التشكيل الأساسي، بعدما كان بديلا أيضا في مباراة الشرطة العراقي، بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: علي مجرشي – ريان حامد – روجر إيبانيز – سعد بالعبيد.
خط الوسط: زياد الجهني – فرانك كيسي – جابري فيجا.
خط الهجوم: روبرتو فيرمينو – رياض محرز – فراس البريكان.

فريق الرائد السعودي، فيتو
فريق الرائد السعودي، فيتو

تشكيل الرائد في مواجهة أهلي جدة

في المقابل، سيدخل مدرب الرائد، البرازيلي أودير هيلمان، المباراة بكل من:

حراسة المرمى: مشاري سنيور

خط الدفاع: محمد الدوسري – عبدالله هزازي – مبارك الراجح – أيوب قاسمي.

خط الوسط: عبدالله اليوسف – زكريا هوساوي – ماتياس نورمان.

خط الهجوم: مهدي عبيد – صالح العمري – أمير سعيود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية.

الدوري السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين أهلي جدة الرائد ملعب الملك عبدالله بالمدينة الرياضية ماتياس يايسله

مواد متعلقة

الدوري السعودي، التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والاتفاق

غياب كريم بنزيما، تشكيل اتحاد جدة لمواجهة العروبة في الدوري السعودي

أبطال آسيا، أهلي جدة يتصدر مجموعة الغرب بعد الفوز على الشرطة العراقي بخماسية (صور)

أهلي جدة يتقدم على الشرطة العراقي 2-1 في الشوط الأول

الأكثر قراءة

طقس الغد، موعد وأماكن سقوط الأمطار المتوسطة

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي

بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق

كانت كل حاجة في حياتي، أحمد شيبة يبكي على الهواء بسبب والدته (فيديو)

ناصر منسي يعاقب حارس سموحة ويسجل هدف التقدم للزمالك

الزمالك يحافظ علي تقدمه بهدف أمام سموحة بعد مرور 15 دقيقة (صور)

آخر تحديث، أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الجمعة 8/11/2024

منوعات

المزيد

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع الرأس الأخضر.. ليفربول ضد أستون فيلا.. تشيلي أمام آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رجس من عمل الشيطان، الأوقاف تحذر من خطر القمار الإلكتروني على الأفراد والمجتمعات

«حتى زرتم المقابر»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح بلاغة القرآن في وصف الموت

ما حكم دفن الموتى ليلًا، وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads