محافظ الدقهلية: 1100 مستفيد خلال أعمال قافلة مجانية بأجا (صور)

شهد مركز أجا في محافظة الدقهلية انطلاق قافلة طبية مجانية استفاد منها 1100 مواطن خلال أعمال الحملة.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال القافلة التنموية المتكاملة ضمن أعمال فريق القوافل المجانية " أهل الدقهلية" بقرية ميت العامل مركز أجا للجولة الحادية عشر ضمن خطة لتنفيذ 30 قافلة مجانية متكاملة في أكثر القرى احتياجا.

واستفاد من خدمات القافلة المجانية 1100 مواطن وشارك فيها طاقم فني متخصص بلغ 50 طبيب وفني بمشاركة 10 مؤسسات خدمية مختلفة،وتنوعت الخدمات المقدمة بين صحية وبيطرية وزراعية وبيئية وأنشطة للأطفال ودعوية وثقافية ومعرض خيرى للملابس.

شاركت 12 عيادة متنقلة في القافلة

ففي المجال الصحي شاركت 12 عيادة متنقلة تشمل تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والجراحة والأنف والأذن والأسنان والعظام والرمد وإجراء التحاليل الخاصة بالفحص المبدئي لمرضى السكر والضغط والاعتلال الكلوي ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

كذلك تقديم استشارات طبية حول تنظيم الأسرة وصرف الأدوية والفحص بالأشعة وإجراء التحاليل المعملية وتوفير خطابات التحويل للعمليات والعلاج على نفقة الدولة، وتوفير جلسات علاج طبيعى والعلاج بالإبر الصينية واستشارات التغذية.

كما تضمنت القافلة الفحص والإرشاد البيطري وصرف العلاج بالمجان وإجراء تحاليل متنوعة للحيوانات، وتم زراعة 50 شجرة مثمرة على هامش القافلة.

وذلك من خلال الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالدقهلية ومستشفى بروك الخيرى لرعاية الحيوان فرع المنصورة ومعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة وكلية الطب البيطري جامعة المنصورة وإدارة الجودة والاعتماد بكلية طب بيطري جامعة المنصورة ونقابة الأطباء البيطريين.

كما قامت القافلة الزراعية بعمل الإرشاد الزراعي للمواطنين والفحص الحقلي لعدد من الأراضي الزراعية ورفع تقرير عن أهم مشكلات التربة والري بالقرية من خلال مهندسين زراعيين متخصصين من مديرية الزراعة بالدقهلية والتعاون الزراعي.

معرض خيرى للملابس على هامش القافلة

وشاركت مديرية الأوقاف بالدقهلية في القافلة بتقديم التوعية الدينية والرد علي أسئلة المواطنين كما قامت مؤسسة صناع الحياة المنصورة بعمل معرض خيرى للملابس على هامش القافلة وقد فرع ثقافة المنصورة أنشطة فنية للأطفال.

جاءت القافلة بحضور الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة وعضوية وحدة حياة كريمة بالمحافظة ومكتبة مصر العامة وكلية الطب البيطري ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومستشفى بروك الخيرى لرعاية الحيوان ونقابة الأطباء البيطريين ومديرية الشئون الصحية ومديرية الطب البيطري ومديرية الزراعة وفرع ثقافة المنصورة والهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر للعيادات المتنقلة.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تكثيف القوافل المجانية لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن في القرى الأولى بالرعاية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

وجاءت هذه الأعمال ضمن خطة فريق القوافل التنموية المتكاملة لمحافظة الدقهلية وعلى هامش فعاليات مبادرة "خدمتك فى قريتك" المنبثقة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الانسان".