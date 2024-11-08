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رياضة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

أعلن ستيفان بيولي مدرب نادي النصر تشكيل فريقه لمباراته أمام الرياض، في المباراة التي تقام على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو التشكيل الأساسي لفريق النصر أمام الرياض. 

تشكيل  النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والرياض اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض

وسوف تنقل مباراة النصر ضد الرياض عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد على قناة SSC Extra 2 HD، بتعليق مشاري القرني.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 من أصل 9 مواجهات خاضها حتى الآن، بواقع 5 انتصارات، و4 تعادلات ولم يخسر العالمي في أي مباراة.

 

فيما  يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة في 9 مواجهات بواقع 4 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.

 

تشكيل النصر المتوقع ضد الرياض في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - نواف بوشل.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو - تاليسكا.

خط الهجوم: أنجيلو - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

 

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