وزير السياحة: باقات تحفيزية جديدة للترويج للأقصر وأسوان في صيف 2025

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الرؤساء التنفيذيين ومسئولي مجموعة من كبرى شركات الطيران التي تسير رحلات إلى الوجهات المختلفة بالمقصد السياحي المصري، وذلك في إطار اللقاءات المهنية التي يعقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.

مشاركة وزارة السياحة في بورصة لندن السياحية

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز آليات التعاون لتشغيل مزيد من الرحلات السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما من الأسواق المستهدفة، ومناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق ذلك والتي من بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة.

ومن جانبهم، أكد مسئولو شركات الطيران على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم، كما اطلعوا وزير السياحة والآثار على حجم أعمالهم وما حققوه من زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المستهدفة إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري، بالإضافة إلى استعراض الرؤى والخطط التشغيلية المستقبلية لمواسم شتاء وصيف 2025 لمواجهة زيادة الطلب على المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى التوسع في السوق المصري وجذب مزيد من الأعداد السياحية ذات الإنفاق المرتفع.

الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار

كما استعرض شريف فتحي أحد المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية الحالية للوزارة والتي تعمل على تطوير المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة الموجودة في مصر وخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة ودمج بعضها لتكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي تتميز بها.

الباقات التحفيزية لشركات الطيران

واستعرض أيضًا ملامح الباقات التحفيزية التي تعتزم الوزارة تقديمها بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، للشركات التي تسير رحلات طيران إلى محافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم صيف 2025.

وحضرهذه اللقاءات، السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن المشرف على المكتب السياحي في لندن والأسواق التابعة لها والمشرف المالي على السوق الصيني والأسواق التابعة لها، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.

