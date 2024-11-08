وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره البلغاري التعاون المشترك

استكمل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاءاته الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن، بلقاء Evtim Miloshev وزير السياحة في دولة بلغاريا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من بلغاريا إلى مصر.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن السياحية

وشارك في حضور هذا اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن المشرف على المكتب السياحي في لندن والأسواق التابعة لها والمشرف المالي على السوق الصيني والأسواق التابعة لها، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.



وتناول اللقاء الإشارة إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وبلغاريا والتي تشهد تعاونًا في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار، والتأكيد على رسالة ودور وزارتي السياحة في البلدين لإظهار وإبراز جمال والوجه الحضاري لبلادهم.



كما تم بحث إمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران بين مصر وبلغاريا بما يساهم في زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، ومواجهة الطلب على المقصد السياحي المصري من السائحين البلغاريين.

زيادة حركة الطيران بين مصر وبلغاريا

كما تناول اللقاء أيضًا الحديث عن المتحف المصري الكبير وافتتاحه المرتقب وما سيقدمه للزائرين من تجربة سياحية متميزة، حيث أشار شريف فتحي إلى أن المتحف يشهد حاليًا التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية الموجودة به.



جدير بالذكر أن اللقاءات الرسمية التي عقدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال هذه الزيارة تضمنت لقاء مع وزيرة السياحة اليونانية، وكذلك لقاء مع وزير الدولة للصناعات الابتكارية والفنون والسياحة في المملكة المتحدة.



كما عقد عددا من اللقاءات المهنية من بينها لقاء اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية ABTA، ولقاء رؤساء ومسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات من الأسواق المستهدفة، بجانب مؤتمر صحفي دولي حضره العديد من ممثلي وسائل الإعلام البريطانية والعربية والدولية.

