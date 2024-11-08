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رياضة

مصدر: إعلان قائمة منتخب مصر عقب انتهاء مباريات الدوري الليلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن سيعلن قائمة أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة، مساء اليوم الجمعة، استعدادا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وأوضح المصدر لـ “فيتو”، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، ينتظر إنتهاء مباريات اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز، قبل إعلان قائمة الفراعنة لمعسكر نوفمبر، ومن المتوقع أن تضم القائمة 25 لاعبا.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

 ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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