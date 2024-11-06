أزمات تواجه منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي وبتسوانا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويواجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عدد من الأزمات قبل مواجهة كاب فيردي وبتسوانا ولعل أبرزها قلق العميد من اللعب على الملعب الوطني بكاب فيردي وهو ملعب نجيل صناعي.

ويأتي تخوف حسام حسن من عدم اعتياد لاعبي المنتخب من اللعب على ملعب نجيل صناعي خاصة وأنه يتسبب في العديد من الإصابات للاعبين.

كما تأتي الأزمة الآخرى للجهاز الفني هو الصدمة في إصابة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية للمنتخب ودراسة أسماء بديلة للاعب.

كما يتابع حسام حسن حابة خالد صبحي لاعب المصري، بعد إصابته والذي يرغب العميد في انضمامه لمعسكر نوفمبر،فضلا عن إصابة ياسر ابراهيم لاعب الأهلي والذي كان أحد العناصر التي يرغب حسام حسن في الانضمام الفراعنة.

وتكمن الأزمة في قرار حسام حسن بالاتفاق مع عدد من اللاعبين بعدم الانضمام للمنتخب أمام كاب فيردي وبتسوانا أمثال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

غياب تريزيجيه ومروان عطية

كما يعاني المنتخب من غياب الثنائي (محمود حسن تريزيجيه المحترف بصفوف الريان القطري، ومروان عطية لاعب الأهلي)، عن مباراة الفراعنة أمام كاب فيردي، وذلك بسبب حصول الثنائي علي إنذارين في مباراتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ويتابع حسام حسن عدد من اللاعبين خلال الجولة الثانية من مسابقة الدوري التي ستنطلق غدًا الخميس،حيث يرغب في ضم وجوه جديدة بمعسكر الفراعنة بالتزامن مع قراره باراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في المعسكر المقبل.

ويراقب حسام حسن كلا من: طاهر محمد طاهر، وأمام عاشور، وحسين الشحات لاعبو الأهلي، وهناك اتجاه كبير لضم مصطفى شوبير سواء شارك أمام زد غدًا أم جلس احتياطيًّا.

كما خرج ياسر إبراهيم من حسابات الجهاز الفني للمنتخب بعد تعرض اللاعب للإصابة والتي ستبعده عن مواجهة زد.

بينما يراقب حسام حسن في الزمالك حسام عبد المجيد الذي أصبح قريب من الانضمام لمنتخب مصر.

كما يدرس حسام حسن ضم رمضان صبحي ومهند لاشين ومحمود مرعي.

ودخل بقوة محمود زلاكة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، حسابات حسام حسن بعد إصابة احمد سيد زيزو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بالجولة الأولى لبطولة الدوري.

وحدد حسام حسن يوم 13 نوفمبر الجاري للسفر إلى كاب فيردي استعدادًا لمواجهة منتخبها يوم 15 من الشهر ذاته لطائرة خاصة.

واتفق اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية مع الجهاز الفني على السفر بطائرة خاصة.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

منتخب كاب فيردي، فيتو

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه