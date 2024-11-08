الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مصلين خارج أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه سيكون مدافعا عن الجيش كما ستكون إعادة المحتجزين على رأس أولوياته، وذلك بعد تعيينه خلفا ليوآف جالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أثبت خلال شهور الحرب أن من يمسّ بإسرائيل يدفع ثمنا باهظا، وفق وصفه.

الأمم المتحدة: 70% من ضحايا حرب غزة من النساء والأطفال

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نحو 70% من ضحايا حرب غزة الذين تم التحقق منهم نساء وأطفال.

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية للاحتلال

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس إنها استهدفت ناقلة جند وجرافة عسكرية إسرائيليتين من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" أمس في بيت لاهيا بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. 

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الاحتلال الإسرائيلي خارج أسوار البلدة القدس المحتلة المصلين الإسرائيلى

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