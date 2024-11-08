الجمعة 08 نوفمبر 2024
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حوادث

مصرع شاب غرقا في مياه ترعة سمنود بالغربية (صور)

مصرع شاب غرقا في
مصرع شاب غرقا في مياه ترعة سمنود بالغربية

لفظ شاب في بداية العقد الثالث من العُمر، أنفاسه الأخيرة أسفل مياه النيل بمركز سمنود في محافظة الغربية.

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تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الامنية إخطارا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق المدعو "مصطفي.ا" ويقيم بدائرة مركز سمنود.

غرق شاب بترعة سمنود في الغربية
غرق شاب بترعة سمنود في الغربية

وبالإنتقال والفحص تبين غرق الشاب أثناء استحمامه بمياه النيل بصحبة أصدقائه، وتم العثور على جثمانه من قبل رجال الإنقاذ النهري ونقلة لمشرحة مستشفي سمنود العام.

 


حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

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