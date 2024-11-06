خالد عيد مديرًا فنيًا لنادي طنطا

أعلن نادي طنطا الرياضي منذ قليل عن تعيين الكابتن خالد عيد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للمدير الفني السابق الكابتن حليم.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة إدارة نادي طنطا لتعزيز صفوف الفريق وتحقيق نتائج إيجابية في دورى المحترفين.

وتمت مراسم التوقيع داخل النادى حيث تم التأكيد على دعم كامل للمدرب الجديد في مهمته المقبلة، مع التركيز على تحسين أداء الفريق في الدوري.

الكابتن خالد عيد، الذي يُعد واحد من أبرز المدربين في مصر يمتلك خبرة كبيرة في مجال التدريب حيث سبق له تدريب عدة أندية محلية وحقق نتائج متميزة ويُعرف عنه تبنيه أسلوبًا تدريبيًا يعتمد على الانضباط التكتيكي والروح الجماعية، مما يجعله الخيار الأمثل لقيادة طنطا في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الكابتن خالد عيد عن سعادته بتولي المسؤولية في نادي طنطا، مشيرًا إلى أن التحدي الكبير أمامه هو العودة بالفريق إلى سكة الانتصارات والتطور في جميع الجوانب.

ويبدأ الكابتن خالد عيد مهام عمله مع الفريق اعتبارًا من غدا حيث سيقود تدريبات الفريق استعدادًا للمباريات القادمة.

وكان فريق طنطا قد تعرض للهزيمة أمام نظيره السكة الحديد في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي بملعب المقاولون العرب.

يذكر أن خالد عيد قد ساهم من قبل في صعود طنطا للدوري الممتاز موسم 2015 - 2016 قبل أن يساهم في بقاء الفريق في الدوري الممتاز في الموسم التالي.

