تفاصيل مرعبة في قضية سفاح الغربية.. جثة زوجته كشفت باقي.. والمتهم لهيئة المحكمة: مش عايز محامي ومعايا ربنا ومنتظر عقابي بالآخرة

تحدث «عبد ربه.م» الشهير بـ«سفاح الغربية»، اليوم،الخميس أمام محكمة جنايات المحلة الكبري برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح إذ نسبت له النيابة العامة ارتكابه جريمة قتل 4 سيدات والتخلص من جثثهن.

قال «سفاح الغربية»، من خارج قفص الاتهام: أنا مش عاوز محامي ومعايا ربنا وانا قتلت مراتي وخنقتها واعترفت بارتكاب جرائم قتل 4 سيدات ومنتظر عقابي في الآخرة أمام ربنا.

كما حرص المتهم علي الوقوف خانعا وعيناه تنهمر في الدموع مرددا بقوله "انا مش عاوز محامي ومعايا ربنا وانا قتلت مراتي وخنقتها واعترفت بارتكاب جرائم قتل 4 سيدات ومنتظر عقابي في الأخرة أمام ربنا ".



وكانت هيئة منصة المحكمة طالبت محامي الدفاع عن المتهم بأهمية تجهيز كافة المستندات المطلوبة للدفاع عنه مؤكدا علي الموقف العادل لأعضاء هيئة المحكمة للتحقيق القصاص العادل.

وكان مجمع محاكم المحلة شهد وصول المتهم "عبد ربه.م" المعروف إعلاميا بسفاح الغربية تزامنا مع انهياره ودخوله في نوبه من البكاء بارتكابه وقائع إنهاء حياه 4 سيدات وتقطعيهم إلي أشلاء ورميها في مياة نهر النيل.

كما حاول المتهم سفاح النساء في إقناع الحاضرين داخل جلسة محاكمة جنايات وهيئة المحاكمة الموقرة بادعائه الجنون وعدم الثبات الانفعالي معللا مروره بأزمات نفسيه متواليه.

حراسة أمنية مشددة مدعومة في محاكمة سفاح الغربية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بتوفير حراسة أمنية مشددة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن النظامية والسرية لنقل سفاح قرية سنبو المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات واستقطابهم من محبسه بمركز زفتي إلي قاعة أولي جلسات محاكمته بجنايات مجمع محاكم المحلة.



في المقابل كشف تقرير إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدات الغربية من ضحاياه عن ارتكاب وقائعه بعد استدراجهم وممارسة الرذيلة معهم خلال فترة الزمنية من (م2020-2024م) حال فترة عمله شيف باحدي الفنادق السياحية استخدام أدوات حادة منها "سكينتان وساطورين "وازهاق أرواحهم بقصد القتل العمد والترصد طوال 4 سنوات متوالية.



وكان المستشار ياسين زغلول المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي قراره إلي رئيس نيابة مركز زفتي بإحالة المدعو "ع.م.ه "36 سنة سفاح الغربية الجديد الي المحاكمة الجنائية العاجلة والمتهم بإنهاء حياة 4 سيدات وتمزيق جثامينهم إلي أشلاء ورميها في مياه ترعه الخضراوية الواصلة بين محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بطول فرع نهر النيل دمياط.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط الجاني عقب ارتكابه واقعه إنهاء حياة السيدة الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلاءها في مياه نهر النيل وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.



كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال رفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية، تبين أن الجثة لامرأة ومقطعة لأشلاء، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور على اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان.

كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين إستكمال التحريات.

