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رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ الفنان علاء الباشا بمناسبة فوزه بجائزة بينالي

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفنان علاء الباشا أخصائى التصوير بكلية الفنون الجميلة بالجامعة بمناسبة فوزه بجائزة "موزي الدولية للمصور المتميز" التي يقدمها بينالي «جينان الصيني الدولي للتصوير الفوتوغرافي» الذى تنظمة وزارة الثقافة الصينية، وذلك ضمن دورته العاشرة للفنانين الفاعلين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

 

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   عقد البينالي تحت رعاية وزارة الثقافة الصينية ومنظمة اليونيسكو، في الفترة من ١٧ إلى ٢٧ أكتوبر الماضي في «جامعة شاندونغ» بين أروقة «معهد الفنون والحرف» بمقاطعة «جينان» شرق الصين، وشهد مشاركة كبيرة من فنانين عالميين، وشارك فيه أكثر من ٣٠٠ مصور من ٢٠ دولة، من بينها فرنسا وإيطاليا واليونان وبلجيكا ونيوزيلندا وهنغاريا ومصر وسنغافورة وإندونيسيا، وعمان.

     فاز الفنان علاء الباشا بالجائزة عن اللوحات التي شارك بها ضمن مجموعة أعمال تصور الحياة على ضفاف النيل، وتم عرض الأعمال ضمن معرض جماعي بصحبة ١٠ فنانين مصريين التقوا مع آخرين من الصين في فعالية عنوانها «نهر النيل والنهر الأصفر».

  وقدم المصورون المصريون أعمالًا ترصد المناظر الطبيعية والتفاصيل الحياتية على ضفتي نهر النيل وأهميته بوصفه شريان الحياة لمصر، فيما قدم الفنانون الصينيون أعمالًا ترصد جمال الطبيعة على النهر الأصفر بالصين.

   جدير بالذكر أن الفنان علاء الباشا حاصل على ماجستير في التصوير الفوتوغرافي وباحث دكتوراه في فلسفة فن الفوتوغرافيا، ويشغل منصب وكيل الاتحاد العالمي لفن الفوتوغرافيا FIAP، زميل الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى RPS، مؤسس كل من نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي ADASA والمؤسسة الوطنية للفنون موف Move، وشارك في العديد من الفعاليات والمعارض الفنية على المستويين المحلي والدولي.

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الاسكندرية جامعه الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة

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