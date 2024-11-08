الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رياضة

حسام حسن يقود تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك في الدوري

سموحة
سموحة

 أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة أمام الزمالك كالتالي:  

الهاني سليمان، إسلام جابر، محمود صابر، كناريا، عبد الكبير الوادي، أبو بكر ليادي، حسام حسن، محمد مصطفى ميدو، أمادي، محمد ربيعة، دوكو دودو. 

وجاء تشكيل الزمالك أمام سموحة كالتالي:  

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود بنتايك

خط الوسط: دونجا – محمد شحاته – عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكابالا – مصطفى شلبي – ناصر منسي

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة 

 تواجه فريقا الزمالك وسموحة في 23 مباراة في جميع البطولات قبل موقعة اليوم. 

استطاع فريق الزمالك الفوز في 13 مواجهة، بينما انتصر سموحة في 4 مواجهات وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة  في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك 
الزمالك 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

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