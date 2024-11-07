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أخبار مصر

خالد عطوة رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

خالد عطوة رئيسًا
خالد عطوة رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

أصدر المهندس يحي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران قرارًا بتكليف  خالد عطوة للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والعضو المنتدب التنفيذي لها خلفًا للمهندس إبراهيم فوزي الذى تم توجيه الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية.

خالد عطوة رئيسًا لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية


جدير بالذكر أن خالد عطوة كان يشغل منصب مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية للمحطات بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ثم مستشارًا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

 

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