أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام بتروجت بالدوري المصري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بتروجت بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت أمام بتروجت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف، ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، باسم علي، عبد الله حافظ، فيجيري، أميسي، خالد رضا، محمد صبري، إبراهيم اجاسا، محمد مسعد

موعد مباراة مودرن سبورت وبتروجت

ويحل بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق بتروجت على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

مباراة مودرن سبورت وبتروجت

وتعادل إنبي مع مودرن سبورت سلبيا أيضا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، كما تعادل بتروجت مع بيراميدز.

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول في الدوري.