الدوري الممتاز، مودرن سبورت يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجت (صور)

اختتم فريق مودرن سبورت بقيادة كابتن طلعت يوسف المدير الفني تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة بتروجت بالدوري المصري.

موعد مباراة مودرن سبورت وبتروجت

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيره بتروجت ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" حيث مقررا لها غدا الجمعة على استاد بتروسبورت فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وكان فريق مودرن سبورت قد تعادل سلبيا مع إنبى فى المباراة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى جمعتهما على استاد السلام.