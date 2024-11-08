الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ إزالة فورية على أرض زراعية بقنا

إزالة، فيتو
إزالة، فيتو

قامت الوحدة المحلية لقرية طوخ التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا، بتوجيهات حسين الزمقان رئيس المركز وبمتابعة احمد البتيتى رئيس قرية طوخ  تم تنفيذ ازالة فورية بناحية كوم بلال تعدى على أرض زراعية بناء سور من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 100م تقريبا  وقد تمت الإزالة بمعرفة المواطن.


البناء بدون ترخيص بقنا

كما تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بالمواطنين بعدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة القانونية.
 

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات البناء بدون ترخيص.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا التعدي على الأراضي الزراعية التعديات على اراضى املاك الدولة قنا محافظة قنا محافظ قنا مدينة نقادة مركز نقادة

مواد متعلقة

نائب محافظ قنا يتابع أنشطة "بداية جديدة" بقرية العسيرات

إيقاف أعمال مبنى مخالف في قنا

مصرع شاب بطلق ناري بنجع حمادي في قنا

قطع الكهرباء عن مدينة فرشوط في قنا

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

هل يستطيع الهلال السعودي فسخ عقد نيمار؟ (تقرير)

2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من هولندا بسبب أعمال عنف

السردين بـ 90 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

النيابة تعاين حريق مطعم نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

ماذا تبقى للأهلي من مباريات في نوفمبر؟

منوعات

المزيد

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

خطوات تقديم بلاغ عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني

المزيد

انفوجراف

من مسببات ابتلاء العباد وكيفية رفع البلاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بالقاهرة (فيديو)

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads