تنفيذ إزالة فورية على أرض زراعية بقنا

قامت الوحدة المحلية لقرية طوخ التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا، بتوجيهات حسين الزمقان رئيس المركز وبمتابعة احمد البتيتى رئيس قرية طوخ تم تنفيذ ازالة فورية بناحية كوم بلال تعدى على أرض زراعية بناء سور من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 100م تقريبا وقد تمت الإزالة بمعرفة المواطن.



البناء بدون ترخيص بقنا

كما تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بالمواطنين بعدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة القانونية.



وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات البناء بدون ترخيص.

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