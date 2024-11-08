ارتكبت 14 جريمة، سقوط لصة المساكن في الحوامدية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على سيدة لسرقة المساكن فى الحوامدية واعترفت بتنفيذ 14 جريمة.

كان مدير أمن الجيزة قد تلقى إخطارًا يفيد بضبط (سيدة – لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة) تخصص نشاطها الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة المساكن.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب 14 واقعة سرقة مسكن، وتصرفها فى المسروقات لدى عميلها (تاجر أجهزة منزلية – مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) "تم ضبطه" وبحوزته المسروقات (10 أسطوانات غاز منزلية – 4 شاشات تلفاز).