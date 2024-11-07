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أخبار مصر

شريف فتحي يبحث خطط زيادة الإقبال السياحي مع اتحاد وكلاء شركات السياحة البريطانية

لقاءات وزير السياحة
لقاءات وزير السياحة والآثار ببورصة لندن السياحية

استهل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اللقاءات المهنية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن، بعقد لقاء مع مسئولي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية ABTA"  Association of  British Travel Agent والذي يعتبر أكبر رابطة للسفر والسياحة في المملكة المتحدة حيث تمثل أكثر من 1100 من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، بالإضافة إلى كونه عضو في الرابطة الأوروبية لوكلاء السفر وجمعيات منظمي الرحلات السياحية ECTAA.

فعاليات بورصة لندن السياحية

واستقبل وزير السياحة والآثار بالجناح المصري، Susan Deer مديرة علاقات الصناعة بالاتحاد، وAngela Hills رئيس الوجهات السياحية بالاتحاد.

وشارك في حضور هذا اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن المشرف على المكتب السياحي في لندن والأسواق التابعة لها والمشرف المالي على السوق الصيني والأسواق التابعة لها، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطاني، والتعرف على خطط الشركات البريطانية بالنسبة للمقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.

كما تناول اللقاء استعراض أبرز المستجدات التي يشهدها السوق البريطاني وزيادة الطلب منه على المقصد السياحي المصري والحجوزات السياحية على مصر من السوق البريطاني.

كما تم التأكيد على الاستمرار في مشاركة المعلومات السياحية مع الاتحاد عن المقصد السياحي المصري الذي يتم بشكل دوري للتعرف على آراء القطاع السياحي البريطاني في مستوي الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد المصري وما طرأ عليه من مستجدات.

ارتفاع الطلب بالسوق البريطاني علي المقصد السياحي المصري

وأكد مسئولو ABTA إلى أن هناك طلب متزايد من السائحين البريطانيين على زيارة مصر وأنها مقصد مطلوب بالنسبة لهم، مشيرين إلى ما شهدته الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى مصر خلال العام الجاري، ومشيدين بمستوي جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري وبتنوع التجارب السياحية التي يقدمها.

كما تم أيضًا التطرق لبعض احصائيات ورؤى الاتحاد حول العادات الحالية أو المستقبلية للعطلات والإجازات  ABTA Holiday Habits insights،، ومناقشة مدى تأثيرات الأحداث الجارية بمنطقة الشرق الأوسط على ذلك، وإرشادات حول تفاعل العملاء مع أصحاب الفنادق، وتحديثات حول إجراءات الصحة والسلامة والأمن والاستدامة.

جدير بالذكر أن زيارة شريف فتحي وزير السياحة والآثار للمملكة المتحدة جاءت للمشاركة في المعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) WTM2024 والتي انطلقت فعالياتها يوم 5 وتستمر حتى 7 نوفمبر الجاري.
 

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