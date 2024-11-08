الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 27 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

دقيق مهرب، فيتو
دقيق مهرب، فيتو

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو هيروين في العامرية

ضبط قائدي سيارتين لأدائهما حركات استعراضية بالدقهلية 

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 27 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين البيع بأزيد من السعر المقرر الاعلان عن الأسعار

مواد متعلقة

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو هيروين في العامرية

ضبط قائدي سيارتين لأدائهما حركات استعراضية بالدقهلية 

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 23 متهما لارتكابهم جرائم سرقات في أسيوط

تحرير 1394 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 50 سيارة ودراجة متروكة

خدمات مرورية بمحيط أعمال غلق طريق مصر حلوان الزراعى

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

هل يستطيع الهلال السعودي فسخ عقد نيمار؟ (تقرير)

2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من هولندا بسبب أعمال عنف

السردين بـ 90 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

النيابة تعاين حريق مطعم نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

ماذا تبقى للأهلي من مباريات في نوفمبر؟

منوعات

المزيد

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

خطوات تقديم بلاغ عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني

المزيد

انفوجراف

من مسببات ابتلاء العباد وكيفية رفع البلاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بالقاهرة (فيديو)

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads