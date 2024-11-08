سقوط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو هيروين في العامرية
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية ممارسة (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصة "مخدر الهيروين" متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته ( 20 كيلو جرام لمخدر الهيروين – طبنجة) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
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