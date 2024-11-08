ضبط قائدي سيارتين لأدائهما حركات استعراضية بالدقهلية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية بالدقهلية وضبط مرتكبي الواقعة.
وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائدى سيارتين بأداء حركات استعراضية حال سيرهم بموكب زفاف بطريق المنصورة/سندوب بالدقهلية معرضين حياتهما والآخرين للخطر وتسببهم فى تعطل الحركة المرورية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.
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