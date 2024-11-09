اليوم، البابا تواضروس يصلي أول قداس في المقر الإداري الجديد بمثلث الأمل

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، أول قداس في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس، بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة مثلث الأمل بالقاهرة الجديدة.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه من المقرر أن يشارك في القداس عدد من أعضاء المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وممثلو الهيئات والمؤسسات والكيانات الكنسية، والعديد من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الكنيسة الأرثوذكسية تمارس دورها الوطني لدعم المجتمع عبر العصور

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها دور تاريخي ووطني مستمر عبر العصور، مبينًا مساهماتها في تطوير المجتمع وتعزيز تنميته. وأوضح أن الكنيسة تسهم في خدمة المجتمع من خلال تأسيس المدارس والمستشفيات التي تفتح أبوابها لجميع المصريين دون تمييز.

وأوضح أن الكنيسة تتميز بثلاثة أركان أساسية هي الإيمان، والشهادة، والرهبنة، حيث يعود تأسيس الرهبنة إلى القديس أنطونيوس الراهب، الذي يُعد "أب الرهبان" عالميًّا.