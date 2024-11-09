السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اليوم، البابا تواضروس يصلي أول قداس في المقر الإداري الجديد بمثلث الأمل

المقر الجديد، فيتو
المقر الجديد، فيتو

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، أول قداس في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس، بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة مثلث الأمل بالقاهرة الجديدة.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه من المقرر أن يشارك في القداس عدد من أعضاء المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وممثلو الهيئات والمؤسسات والكيانات الكنسية، والعديد من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

الكنيسة الأرثوذكسية تمارس دورها الوطني لدعم المجتمع عبر العصور

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها دور تاريخي ووطني مستمر عبر العصور، مبينًا مساهماتها في تطوير المجتمع وتعزيز تنميته. وأوضح أن الكنيسة تسهم في خدمة المجتمع من خلال تأسيس المدارس والمستشفيات التي تفتح أبوابها لجميع المصريين دون تمييز.

 وأوضح أن الكنيسة تتميز بثلاثة أركان أساسية هي الإيمان، والشهادة، والرهبنة، حيث يعود تأسيس الرهبنة إلى القديس أنطونيوس الراهب، الذي يُعد "أب الرهبان" عالميًّا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة البابا تواضروس مثلث الأمل كنيسة القديسين مار مرقس الرسول البابا كيرلس السادس القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

دي تاني مرة تعملها، فرج عامر يصب غضبه على هاني سليمان بعد هزيمة سموحة أمام الزمالك

لمدة 6 أشهر، غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لتنفيذ محطة مترو أنفاق المطبعة

سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

مصدر مقرب منه، ياسر عبدالرؤوف تمسك بهذا الشرط لقبول رئاسة لجنة الحكام

خسيس، بايدن يعلق على أحداث أمستردام

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل

منوعات

المزيد

تأثير مذهل للموسيقى على الذاكرة والعاطفة

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 حلول سحرية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في الولاية الأخيرة لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الميت مريض في المنام وعلاقته بحاجته إلى الدعاء وإخراج الصدقات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads