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خدمات مرورية بمحيط أعمال غلق طريق مصر حلوان الزراعى

خدمات مرورية بمحيط
خدمات مرورية بمحيط أعمال غلق طريق مصر حلوان الزراعى

 عينت الإدارة العامة للمرور القاهرة، خدمات مرورية بمحيط أعمال غلق طريق مصر حلوان الزراعى لتنفيذ أعمال إنشائية.

كما تم وضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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 وقال مصدر أمني: تم غلق الكلى للاتجاه القادم من مناطق دار السلام إتجاه محور الكورنيش مع تحويل المرور للاتجاه الآخر (القادم من مناطق دار السلام تجاه محور الكورنيش) ليعمل بنظام الاتجاهين على أن  تستمر الأعمال لمدة (45) يومًا.


 وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال مطلع للطريق الدائرى من طريق مصر حلوان الزراعى بالاتجاه القادم من ميدان أثر النبى إتجاه مناطق دار السلام، الأمر الذى يستلزم غلق أحد اتجاهين الحركة بطريق مصر حلوان الزراعى (أسفل الطريق الدائرى) مع تحويل حركة المرور بالاتجاه الآخر ليعمل بنظام الاتجاهين.

 

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الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية غلق طريق مصر حلوان الزراعى طريق مصر حلوان الزراعى

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