الجمعة 08 نوفمبر 2024
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حوادث

تحرير 1394 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 50 سيارة ودراجة متروكة

مخالفة عدم تركيب
مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

 حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1394 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

 

وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية،  رفع 50 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 471 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

 

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الادارة العامة للمرور مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني فحص المركبات تركيب الملصق الالكتروني

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