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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم السبت، الموافق 2 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا.

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أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تستعرض  أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح  سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 7 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 12 إلى 24 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 10 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر المانجو فص من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 30 إلى 40 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 60 إلى 80 جنيهًا.
  5. تراوح سعر النكتارين مستورد من 40 إلى 50 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  9. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  11. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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ننشر أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

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أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

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