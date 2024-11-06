الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الرمان والعنب في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

 أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء، الموافق 6 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا.

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أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض  أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر نارنج / لارنج من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 9 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 30 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق..
  • تراوح  سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 8 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الرمان من 9 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر كيلو كانتلوب من 12 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 28 إلى 40 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 60 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 40 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 15 إلى 21 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة ترتفع 5 جنيهات في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض الموز والعنب في سوق العبور

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