البابا تواضروس: الكنيسة الأرثوذكسية تمارس دورها الوطني لدعم المجتمع عبر العصور

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها دور تاريخي ووطني مستمر عبر العصور، مبينا مساهماتها في تطوير المجتمع وتعزيز تنميته. وأوضح أن الكنيسة تسهم في خدمة المجتمع من خلال تأسيس المدارس والمستشفيات التي تفتح أبوابها لجميع المصريين دون تمييز، وأوضح أن الكنيسة تتميز بثلاثة أركان أساسية هي الإيمان، والشهادة، والرهبنة، حيث يعود تأسيس الرهبنة إلى القديس أنطونيوس الراهب، الذي يُعد "أب الرهبان" عالميًا.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من أندية روتاري برئاسة السيد شريف أديب، محافظ روتاري مصر، وضم الوفد عددًا من المحافظين السابقين ورؤساء فروع النادي في مصر.

في كلمته الترحيبية، أعرب قداسة البابا عن سعادته بلقاء أعضاء الوفد، وتحدث عن تميز مصر كوطن يجمع شعبًا متقاربًا ومترابطًا في حياته اليومية. وأشار إلى زيارة العائلة المقدسة لمصر، حيث جالت من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ما جعل أرض مصر تتبارك بتلك الزيارة التاريخية.

أجرى قداسة البابا حوارًا مفتوحًا مع أعضاء الوفد، حيث أجاب عن استفساراتهم واستمع إلى تعليقاتهم. وقد أشاد أعضاء الوفد بالدور الكبير الذي تلعبه الكنيسة في مجالات التعليم ومحو الأمية والصحة، وهو دور يتكامل مع أهداف أندية روتاري التي تركز على نفس المجالات. وأبدوا تقديرهم لتعاون الكنيسة معهم في تأسيس "المستشفى العائم" بالتعاون مع مؤسسة "مصر بلا مرض". كما أشاروا إلى فتح إحدى المستشفيات الكنسية بالإسكندرية لتدريب كوادر تمريضية مصرية بالتعاون مع خبيرة أجنبية تم استقدامها من قبل نادي روتاري مصر.

كما تحدث أعضاء الوفد عن الأنشطة الشبابية التي تنظمها أندية روتاري في مصر بهدف تبادل الخبرات بين الشباب من مختلف دول العالم، حيث أبدوا إعجابهم بجهود الكنيسة في تنظيم ملتقيات للشباب على مستوى دولي، مؤكدين أن هذه المبادرات تفتح قنوات تواصل فعالة بين الشباب وتساهم في نشر قيم التسامح والتعاون.

يأتي هذا اللقاء ليؤكد على التعاون الوثيق بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأندية روتاري، ويعكس التزام الطرفين بمواصلة العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات للمجتمع المصري بأكمله.