بعد لقاء البابا تواضروس، هل اعتذر أسقف المقطم عن التجاوزات والخلافات والضعفات؟

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا أبانوب، أسقف المقطم، لمناقشة بعض المسائل المتعلقة بالخدمة الرعوية والشئون الداخلية في قطاع كنائس المقطم.

اللقاء جاء بعد سلسلة من الأحداث والشائعات التي أثارت اهتمام الرأي العام الكنسي في الفترة الأخيرة، وجاء بحضور صاحبي النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة.

وخلال اللقاء، قدم الأنبا أبانوب اعتذاره عن بعض "التجاوزات والخلافات والضعفات" التي وقعت في الآونة الأخيرة، وأبدى التزامه بتصحيحها واستئناف مهامه الرعوية بروح جديدة.

وكان قداسة البابا تواضروس قد أفاد في وقت سابق بأن الأنبا أبانوب قدم استقالته دون أي ضغوط، موضحا أن الاستقالة قيد الدراسة، وأنه سيتم التشاور مع آباء كنائس المقطم حول هذه المسألة لتحقيق المصلحة العامة والخدمة الرعوية. وعلق قداسته قائلًا: "نحن نعمل من أجل مصلحة الشعب والخدمة، ونقدم هذا العمل لله بضمير خالص".

تصريحات قداسة البابا حول الشائعات

حرص قداسة البابا على الرد على العديد من الشائعات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حول الأحداث الأخيرة في كنيسة المقطم. وأكد قداسة البابا أن كل ما تم تداوله عن إجبار الأنبا أبانوب على الاستقالة عارٍ تمامًا عن الصحة، مشددًا على أن استقالته جاءت بإرادته الخاصة، حيث ذكر في خطاب استقالته أن قراره جاء "بسبب ظروفه الصحية" ورغبته في العيش بحياة بسيطة بعيدة عن المسؤوليات.

كما نفى قداسته أي صحة لما تردد حول نية الكنيسة إقامة "يوم صلاة عالمي" في المقطم، مؤكدًا أن "هذه الأخبار مختلقة وتأتي من صفحات تهدف إلى الإثارة". وأشار إلى أنه لا يوجد أي تخطيط لترتيب مثل هذا الحدث، وأوضح كذلك أن الشائعات المتعلقة بسيامة كهنة ذوي "ميول غير أرثوذكسية" غير صحيحة على الإطلاق.

تأكيد على التزام الكنيسة وخدمة أبنائها

أشاد قداسة البابا بشعب المقطم قائلًا: "شعب المقطم شعب مبارك، ويحافظ على كنيسته القبطية الأرثوذكسية"، كما ذكّر بدور الكهنة القدامى الذين خدموا المنطقة، وأشار إلى أن بعض الصعوبات التي ظهرت مؤخرًا في خدمة الأنبا أبانوب تمت مناقشتها على مدى سنوات، وشُكلت عدة لجان لمساعدة الأسقف في إدارة القطاع. ورغم محاولات الدعم المستمرة، إلا أن البابا أوضح أن بعض "الضعفات" و"التجاوزات" استمرت، مما أدى إلى قراره بالتشاور مع آباء الكنيسة بشأن مستقبل قيادة القطاع.

تحذير من الأخبار الكاذبة

وجّه البابا تحذيرًا لأبناء الكنيسة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أرجوكم لا تستمعوا للأكاذيب، الكنيسة بخير، وعمل الله سيستمر". وعبّر عن أسفه لأن بعض الصفحات تحاول زعزعة وحدة الكنيسة، مشددًا على أن السوشيال ميديا ليست المكان المناسب لنقاش الأمور الرعوية. وأكد قائلًا: "أبوابنا مفتوحة لكل من يرغب في طرح رؤيته أو رأيه، بدلًا من نشر الشائعات والفوضى".

توجيهات للهدوء والتعقل

ختم البابا تواضروس حديثه بتوجيه أبناء الكنيسة للتمسك بالحكمة والهدوء في تناول هذه القضايا، مبينًا أن "الكنيسة ملك المسيح، ونحن جميعًا نخدم بإخلاص ونعمل وفق ضميرنا"، ودعا الجميع إلى الاتحاد ودعم العمل الكنسي بروح إيجابية، مشددًا على أهمية الإيمان بأن الكنيسة ستظل بخير بفضل قوة الله التي تحميها.

وفي نهاية اللقاء، دعا البابا تواضروس الله لحفظ الكنيسة وأبنائها، مؤكدًا على أن هذه التحديات ليست إلا فرصًا لتعزيز الإيمان والعمل بتضامن من أجل سلام الكنيسة.