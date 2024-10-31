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اقتصاد

الصناعات الغذائية تنظم اليوم ندوة عن "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"

المهندس أشرف الجزايرلي
المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، فيتو

 تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ندوة تحت عنوان "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"، اليوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر الجاري بمبنى اتحاد الصناعات المصرية.

 

أهمية تبني سياسات وممارسات تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية

 وأكدت غرفة الصناعات الغذائية أهمية تبني سياسات وممارسات تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية في قطاع الصناعات الغذائية، انسجامًا مع التوجه العالمي لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات والتنمية المستدامة.

 

التحول العالمي المتسارع نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة 

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة: تتجلى أهمية الندوة في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة حيث باتت الأسواق العالمية تضع معايير بيئية صارمة للمنتجات المستوردة وتشترط أن تكون الصادرات صديقة للبيئة، والتزام المصدرين بخفض انبعاثات الكربون.

 

التكيف مع التوجهات الجديدة

 وأكد الجزايرلي، أن “مستقبل التصدير يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع هذه التوجهات الجديدة والاستجابة للمتطلبات البيئة لنضمن استمرار منتجاتنا في الأسواق وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية في الأسواق العالمية”.
 

 ضرورة اتخاذ خطوات عملية لخفض الانبعاثات من خلال تشجيع استخدام تقنيات صديقة للبيئة 

وأوضح أن الغرفة تركز على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لخفض الانبعاثات من خلال تشجيع استخدام تقنيات صديقة للبيئة في كافة مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف، كما تعمل على تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.

 ودعت غرفة الصناعات الغذائية كافة الشركات والجهات المعنية للعمل على تحقيق تحول مستدام في القطاع من خلال التعاون الوطني، لبناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.

 

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إتحاد الصناعات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة البصمة الكربونية غرفة الصناعات الغذائية

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