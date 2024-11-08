سحر السنباطي: تعزيز قدرات حماية الطفولة بالمحافظات للتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة، ورشتى عمل بمحافظة أسوان خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024، بهدف رفع كفاءة العاملين بوحدات حماية الطفولة بالمحافظة، والتدريب على آليات تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتاة " دوىّ " تزامنًا مع احتفالات المجلس بأعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر الحالي.

المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أن المجلس قام بتنفيذ ورشة عمل تدريبية بعنوان " آليات تنفيذ مبادرة دوى " فى إطار تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوىّ "، وذلك خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2024، بالتعاون بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وتأتى هذه الورشة ضمن الأنشطة التي يقوم بها المجلس، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأضافت "السنباطي" أنه شارك فى ورشة العمل ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية، حيث تم تدريب المشاركين على كيفية إدارة دوائر الحكي وجلسات المسرح التفاعلي والحوار بين الأجيال بالإضافة إلى التعلم الرقمي وأندية المشاهدة.

مبادرة وطنية تستهدف الفتيات والفتيان على حد سواء

كما نوهت " السنباطي " بأن مبادرة ( دوىّ ) هي مبادرة وطنية تستهدف الفتيات والفتيان على حد سواء، كما تساهم في توفير الفرص لهم للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم وذلك تحقيقا للمساواة.

كما قام المجلس أيضا بتنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ووكالة الأمم المتحدة للهجرة لتعزيز قدرات أعضاء العاملين بمنظومة حماية الطفل الوطنية وأعضاء وحدات حماية الطفولة بمحافظات ( أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج ) على قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال الفترة من 5 الى 7 نوفمبر 2024.

وقالت " السنباطي" إنه شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث أشادت خلال كلمتها بالتعاون المستمر بين اللجنة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والذى ساهم في عقد عدة ورشة عمل تستهدف تطوير منظومة حماية الطفل الوطنية لمكافحة الجرائم الخاصة بهذا الشأن.

وأشارت الى أن الورشة تناولت التعريف بمهام المجلس القومي للطفولة والأمومة الحالية في ضوء القرار رقم 182 لسنة 2023 الخاص بإعادة تشكيله ودور واختصاصات منظومة حماية الطفل الوطنية ومسئوليات لجان حماية الطفولة العامة والفرعية في مجال حماية الطفل، وتقديم الحماية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتتبع إدارة الحالة المعمول بها مع جميع الحالات من خلال مجموعة من الخطوات والتدخلات وكيفية التنسيق بين الإدارة العامة لنجدة الطفل ووحدات حماية الطفل على مستوى الجمهورية والنيابة العامة.

كما شارك في ورشة العمل الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، والأستاذ. إسلام محمد المحامي بوحدة الدعم القانوني، كما شارك الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ممثلًا عن وزارة التضامن الإجتماعى.

وفى سياق متصل قام وفد المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطى بزيارة لمؤسسة أم حبيبة (أغاخان ) بمحافظة أسوان بهدف التعاون والتنسيق مع المؤسسة خلال المرحلة المقبلة فيما يخص أنشطة تنمية الطفولة والتربية الإيجابية بناء على دعوة من المؤسسة، حيث قامت الدكتورة حنان الجندى، المدير التنفيذي للمؤسسة بعرض لأنشطة المؤسسة في مجالات تنمية الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية، وكذا نماذج من الأدلة التي قامت بإعدادها المؤسسة في هذا الشأن.

ووجهت "السنباطى"، الشكر للمؤسسة على دعوتها وأشادت بجهود الجمعية في إعداد تلك الأدلة، مشيرة إلى أن المجلس يهدف للتعاون المثمر مع الجمعيات الأهلية للنهوض بالخدمات المقدمة للطفل المصرى ورفع الوعى بالممارسات الضارة ضد الأطفال باعتبارها الذراع الثالث للتنمية في مصر ولها دور كبير ومؤثر في الوصول لكافة الفئات بالمجتمع خاصة بالمناطق النائية.

كما أشاد وفد المجلس وهم الدكتور نور أسامة، والدكتورة مي زين الدين، بما تقوم به الجمعية من أنشطة موجهين الشكر لفريق المؤسسة والدكتور نفيسة أوزارى استشارية المؤسسة، مؤكدين حرص المجلس على استمرار التعاون المستقبلي مع الجمعية لما فيه صالح الطفل المصرى.