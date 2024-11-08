تركيب محول كهرباء وصيانة الشبكات بقرية الطويل بالعريش 

صدق اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على تركيب محول كهرباء وصيانة شبكة الكهرباء بتجمع المعذر بقرية الطويل بالعريش.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار ترتيب الأولويات لإعادة رفع كفاءة البنية التحتية داخل المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لرئيس قطاع الكهرباء وأطقم العمل التي تواصل العمل بشكل مستمر لإعادة إصلاح وتوصيل التيار الكهربائي لمختلف القطاعات داخل المحافظة.