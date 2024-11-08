تركيب محول كهرباء وصيانة الشبكات بقرية الطويل بالعريش
صدق اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على تركيب محول كهرباء وصيانة شبكة الكهرباء بتجمع المعذر بقرية الطويل بالعريش.
وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار ترتيب الأولويات لإعادة رفع كفاءة البنية التحتية داخل المحافظة.
ووجه المحافظ الشكر لرئيس قطاع الكهرباء وأطقم العمل التي تواصل العمل بشكل مستمر لإعادة إصلاح وتوصيل التيار الكهربائي لمختلف القطاعات داخل المحافظة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.