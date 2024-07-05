الليلة بـ50 ألف دولار، إيفانكا ترامب وزوجها يفتتحان منتجعا فاخرا في ألبانيا

تفتتح إيفانكا ترامب منتجع "أمان" الفاخر في ألبانيا مع زوجها مطور العقارات جاريد كوشنر.

وكشفت إيفانكا ترامب عن المشروع الفاخر الجديد مع زوجها جاريد كوشنر هذا الأسبوع في مقابلة بودكاست مع ليكس فريدمان.

وقالت ابنة ترامب الكبرى "أنا أعمل حاليًّا مع زوجي، ولدينا جزيرة مساحتها 1400 فدان في البحر الأبيض المتوسط، ونستعين بأفضل المهندسين المعماريين والعلامات التجارية".

وأضافت "ستدير مجموعة "أمان" المنتجع الذي يحتوي على فلل فاخرة نيابة عنا، وستتولى سلسلة مطاعم"كاربوني" الأمريكية الإيطالية تقديم الأطعمة والمشروبات".

وتابعت "من المذهل أن نجمع كل هذه المواهب معًا. وأن أتمكن من اللعب وإظهار عضلاتي في مجال العقارات مجددًا والاستمتاع بذلك".

وأكدت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" أن إيفانكا ستكون حاضرة أيضًا لدعم والدها، دونالد ترامب، عندما يقبل رسميًا ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس، لكنها لن تخدم في أي منصب سياسي.

يذكر أن بيل جيتس، ومارك زوكربيرج، وعائلة كارداشيان، وأنجلينا جولي، وديفيد بيكهام، وجورج وأمل كلوني، وتوم هانكس، وأعضاء من العائلات المالكة من أشد المعجبين بمجموعة "أمان"، التي تمتلك أكثر من 30 منتجعًا فاخرًا في 20 دولة حول العالم.

ويبلغ متوسط ​​سعر الغرف في منتجعات "أمان" حوالي 1400 دولار في الليلة، في حين يصل سعر الفيلات إلى 50 ألف دولار.