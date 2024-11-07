الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رايح جاي، تحرك جديد في سعر النفط مع ترقب المستثمرين تداعيات فوز ترامب

رافعة مضخة نفط أمام
رافعة مضخة نفط أمام علم الولايات المتحدة، فيتو

ارتفعت أسعار النفط قليلًا اليوم الخميس بعد موجة بيع أثارتها الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ تغلبت المخاطر التي تهدد إمدادات النفط بسبب رئاسة دونالد ترامب والإعصار رافائيل على قوة الدولار وارتفاع المخزونات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو 0.35 بالمئة إلى 75.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:25 بتوقيت جرينتش. 

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا أو 0.22 بالمئة إلى 71.85 دولار.

وأدى انتخاب ترامب في البداية إلى موجة بيع دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض بأكثر من دولارين مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022.

ومن المتوقع أن يعاود دونالد ترامب اتباع «سياسة الضغوط القصوى» المتمثلة في فرض عقوبات على النفط الإيراني.

وقد يؤدي ذلك إلى خفض العرض بما يصل إلى مليون برميل يوميا، وفق تقديرات إنرجي أسبكت، على الرغم من أن المحللين يحذرون من أنه سيكون من الصعب وقف تدفق النفط الإيراني إلى الصين.

كما فرض ترامب في ولايته الأولى عقوبات أكثر صرامة على النفط الفنزويلي، وهي التدابير التي تراجعت عنها إدارة الرئيس جو بايدن لفترة وجيزة قبل أن تعاود فرضها لاحقا.

وفي أمريكا الشمالية، اشتد الإعصار رافائيل إلى الفئة الثالثة أمس الأربعاء، مما أوقف نحو 17 بالمئة من إنتاج النفط الخام أو 304418 برميلًا يوميًّا في خليج المكسيك الأمريكي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر، مقارنة بالتوقعات بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار النفط الانتخابات الرئاسية الأمريكية إمدادات النفط دونالد ترمب الإعصار رافائيل الدولار فرض عقوبات على النفط الإيراني النفط الإيراني إنرجي أسبكت النفط الفنزويلي ادارة الرئيس جو بايدن مخزونات الخام الأمريكية ادارة معلومات الطاقة الامريكية

الأكثر قراءة

اليوم حاجة تانية خالص، تحذير بشأن أسعار الذهب قبل ساعات من حسم الفائدة الأمريكية

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

الذرة تواصل الارتفاع لليوم الرابع، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

كرة اليد، إستاد القاهرة يستضيف قمة دوري المحترفين بين الأهلي والزمالك

في رسالة مبطنة، أول تعليق من أوباما على فوز ترامب

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

قانون الضمان الاجتماعي الجديد، تعرف على رسوم تقديم طلب الحصول على الدعم النقدي

مهيبرة وحاجة قلبان، إيناس عز الدين تغير جلدها في الغناء بفيديو مثير، ومتابع: الأوبرا عارفة

منوعات

المزيد

لغة الجسد كشفتها، ميلانيا ترامب والزهد في لقب "السيدة الأولى" مرة أخرى، ما السر (فيديو)

السجن لطبيب بريطاني تنكر بزي ممرض وقتل صديق والدته بلقاح مزيف

السجن لـ4 بلوجر بتهمة خدش الحياء العام في تونس

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

متهم في 30 قضية..معلومات عن دونالد ترامب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads