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انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

إزالة أثار إعصار
إزالة أثار إعصار أوسكار بإقليم جوانتانامو بكوبا، فيتو

انهارت شبكة الكهرباء في كوبا بعدما اجتاح الإعصار رافائيل الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.

وضرب الإعصار العاصمة التي يقطنها نحو مليوني نسمة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة.

وقالت شبكة الكهرباء: إن الرياح العاتية تسببت في انهيار نظام الربط الكهربائي في الجزيرة.

وذكر التلفزيون المحلي أن جميع سكان كوبا البالغ عددهم 10 ملايين أصبحوا بلا كهرباء، في ثاني واقعة من نوعها في أقل من شهر.

وكان رافائيل إعصارًا من الفئة الأولى قبل أن يزداد قوة في أقل من 24 ساعة ليتحول إلى الفئة الثالثة عندما ضرب ساحل كوبا الجنوبي الغربي.

والشهر الماضي ضرب الإعصار اوسكار غربي جراند تورك ونحو 365 ميلا (590 كيلومترا) شرقي مدينة كاماواي في كوبا، وهو مصحوب برياح تصل سرعتها القصوى إلى 136 كيلومترا في الساعة.

ووفقا لأحدث تقرير، أدت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية في أجزاء من شرق كوبا، خاصة في سلسلة جبال سييرا مايسترا.

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