الوصايا العشر للعناية برموشك وتكثيفها بالوصفات الطبيعية

العناية بالرموش، جزء أساسي من روتين الجمال الذي يساعد في إبراز جمال العيون وإضفاء مظهر طبيعي ومميز للوجه.

فتمتاز الرموش الكثيفة والطويلة بجاذبيتها، لكنها تتطلب عناية خاصة للحفاظ على صحتها ومنع تساقطها.



يمكن أن تتأثر الرموش بالعوامل الخارجية كالتلوث، ومستحضرات التجميل، وسوء التغذية.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالرموش تبدأ من الداخل عبر التغذية السليمة، وتكتمل باستخدام بعض الزيوت والمكونات الطبيعية التي تساعد في تغذية وتقوية الرموش.



وصفات طبيعية للعناية بالرموش وتكثيفها



العناية بالرموش، فيتو

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد في تقوية الرموش وتكثيفها دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية قد تكون ضارة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



1. زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من أفضل الزيوت الطبيعية المستخدمة للعناية بالرموش وتكثيفها. يحتوي زيت الخروع على الأحماض الدهنية التي تساعد في تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نمو الرموش. يمكن استخدامه بوضع كمية قليلة على الرموش قبل النوم، ويفضل استخدام فرشاة نظيفة للمساعدة في توزيع الزيت بالتساوي. يُترك طوال الليل ويُغسل في الصباح، وينصح بالاستمرار في هذه الطريقة يوميًا للحصول على نتائج ملموسة.

2. زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على فيتامينات وعناصر غذائية تقوي الرموش وتمنع تساقطها. يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في الحفاظ على صحة فروة الرموش. يمكن استخدامه بتطبيق بضع قطرات على الرموش باستخدام فرشاة نظيفة، ويفضل تركه لعدة ساعات أو طوال الليل قبل غسله.

3. زيت الزيتون

زيت الزيتون يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين E وA، التي تساعد في تغذية الرموش وتحفيز نموها. يتم استخدامه عن طريق تدليك الرموش بقطرات بسيطة منه قبل النوم، ويُفضل استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز للحصول على أفضل النتائج.

4. جل الألوفيرا

يُعتبر جل الألوفيرا من المكونات الطبيعية الفعالة لترطيب الرموش وتقويتها. يحتوي الألوفيرا على مركبات تساهم في تقوية الشعر وترطيبه بعمق، مما يساعد في الحفاظ على صحة الرموش ومنع جفافها. يمكن استخدام جل الألوفيرا بوضعه مباشرة على الرموش باستخدام فرشاة ناعمة، ويُفضل تركه لمدة ساعة قبل غسله.

5. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز نمو الرموش وتزيد من كثافتها. يمكن استخدامه بتطبيق قطرات من الشاي الأخضر المبرد على الرموش بقطنة، وتركه لمدة ربع ساعة ثم غسله. ينصح بتكرار هذه العملية يوميًا للحصول على نتائج مرضية.

6. التغذية السليمة

تلعب التغذية السليمة دورًا أساسيًّا في الحفاظ على صحة الرموش. تناول الأغذية الغنية بالبروتينات، الفيتامينات (خاصة A، B، C، وE)، والمعادن مثل الزنك والحديد، يساهم في تعزيز نمو الرموش. ينصح بتناول الخضروات الورقية، البيض، الأسماك، المكسرات، والفواكه للحصول على العناصر الغذائية الضرورية.

7. الابتعاد عن مستحضرات التجميل الضارة

بعض مستحضرات التجميل تحتوي على مواد كيميائية قاسية قد تؤدي إلى جفاف وتلف الرموش. يفضل استخدام مستحضرات تجميل طبيعية وخالية من المواد الضارة، وإزالة المكياج بمنتجات لطيفة وعدم فرك العينين بقوة لتجنب تساقط الرموش.

وصفات لتكثيف الرموش

8. الراحة والنوم الكافي

يؤثر قلة النوم والتعب على صحة الشعر عمومًا، بما في ذلك الرموش. لذا فإن النوم الكافي والراحة يساعدان في تقليل تساقط الرموش وزيادة قوتها.

9. تجنب استخدام الرموش الاصطناعية بشكل متكرر

الرموش الاصطناعية قد تعطي مظهرًا جميلًا مؤقتًا، لكنها تؤدي إلى إضعاف الرموش الطبيعية إذا استُخدمت بشكل متكرر. بالإضافة إلى أن المواد اللاصقة المستخدمة قد تكون قاسية على البشرة، مما يؤدي إلى تحسس الجلد حول العين وتساقط الرموش.

10. التدليك بلطف

يمكن تدليك جفن العين بلطف لتحفيز الدورة الدموية، مما يساعد على تغذية بصيلات الرموش بشكل أفضل. يتم ذلك باستخدام أطراف الأصابع بحركة دائرية لعدة دقائق يوميًّا.