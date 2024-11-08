الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رياضة

قبل مباراة اليوم، الزمالك يتفوق على سموحة في تاريخ المواجهات

الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز قبل مباراة اليوم. 

 

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة 

 تواجه فريقا الزمالك وسموحة في 23 مباراة في جميع البطولات قبل موقعة اليوم. 

استطاع فريق الزمالك الفوز في 13 مواجهة، بينما انتصر سموحة في 4 مواجهات وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة  في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك 
الزمالك 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

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